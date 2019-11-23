Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Силуанов оценил идею отмены НДФЛ для малоимущих

Московский Комсомолец06:39

«Нужно взвесить все»: Силуанов прокомментировал предложения освободить малоимущих от НДФЛ

Комсомольская правда06:31

Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъвчера в 06:26

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новости06:20

Глава Минфина оценил идею освобождения малоимущих от НДФЛ

News.ru06:23

Силуанов ответил на предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ru06:31

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАССвчера в 05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Политика

В генсовете «Единой России» произойдут изменения

В генсовете «Единой России» произойдут существенные изменения.
Свободная Пресса 06:47
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Фигурное катание

Алена Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при, проходящем в Саппоро (Япония).
РИА Новости 04:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Культура

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Теннис

Кубок Дэвиса. Россияне повели в полуфинале с Канадой

В Мадриде состоялся первый матч полуфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными России и Канады.
Вести.Ru 06:18
Шоу-бизнес

Сильно похудевший Александр Семчев рассказал о проблемах со здоровьем

Актер Александр Семчев признался, что после резкого похудения у него начались проблемы со здоровьем.
Вечерняя Москва вчера в 05:16
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Наука

Фронтир нейронаук. Сотни мини-брэйнов помогут понять аутизм

Авторы из Института Хассмана по изучению аутизма в Балтиморе, штат Мэрилэнд, предложили для попыток разобраться в том, что такое аутизм, технологию мини-брейнов.
Индикатор 04:06
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Rambler News Service 21 ноября в 23:47
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Политика

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
РИА Новости 06:46
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

На прошлой неделе ряд деятелей искусств обратились к Путину с очередным открытым письмом, в котором раскритиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину, которую якобы уволили "без каких-либо весомых оснований".
РИА Новости вчера в 09:19
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс 05:35
Шоу-бизнес

Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару

Российская газета 21 ноября в 03:37
Политика

На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма

Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
News.ru вчера в 07:08
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия 04:33
Здоровье

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru вчера в 16:48
Космос

Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

Профиль 21 ноября в 07:35
Здоровье

Французский врач перечислила симптомы возникновения алкоголизма

Признаки возникновения зависимости от спиртного перечислила французский аддиктолог Мокка Лорберг, передает РИА Новости.
Татар-информ вчера в 16:16
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru 21 ноября в 23:22
Футбол

«Тоттенхэм» проведет первый матч под руководством Моуринью. Тренер выбрал стартовый состав

Стал известен стартовый состав «шпор» на эту встречу. Этот матч станет первым для Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма».
Спорт-Экспресс 06:40
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 21 ноября в 01:43
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Происшествия

Раскрыта причина расстрела в Абхазии двоих воров в законе

Причиной расстрела двоих воров в законе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума (Абхазия) может быть их конфликт с целым рядом криминальных авторитетов.
Lenta.ru вчера в 12:22
Происшествия

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства

Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
ФАН вчера в 12:13
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное