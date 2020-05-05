– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.

В России на фоне пандемии коронавируса сокращение ВВП составит 5%, а дефицит бюджета — 4%, отметил министр финансов в интервью газете «Ведомости». Также Антон Силуанов отметил, что власти России могли бы разбрасывать деньги с вертолета, только если бы рубль был мировой резервной валютой.

В России производство товаров и услуг может сократиться на 5%

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