Коронавирус
Политика СегодняСилуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Министр заявил, что до конца этого года стоимость барреля нефти будет держаться у отметки в 30 долларов. В следующем году, согласно прогнозу ведомства, цены должны вырасти. Информацией об этом глава Минфина РФ поделился в интервью "Ведомостям".
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.
РИА Новости 04:31
Общество
Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Происшествия
Эксперта Роспотребнадзора по Смоленской области арестовали за взятку
Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области арестована по обвинению в получении взятки от предпринимателя в обмен на обещание не привлекать его к административной ответственности за работу магазина в период ограничительных мер из-за COVID-19, сообщило СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:18
Общество
В Воронежской области введут масочный режим
Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Технологии
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru вчера в 12:51
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Общество
В Пискаревском парке демонтировали памятник самоизоляции
Садовники демонтировали памятник самоизоляции в Пискаревском парке.
Телеканал Санкт-Петербург 05:02
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
Коммерсантъ вчера в 07:55
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации, - сказал он.
ТАСС 04:38
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Экономика
«Россети» намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая.
ТАСС 03:25
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
ФАН 02:50
Здоровье
Больница Алушты стала очагом массового заражения коронавирусом
Очагом массового распространения инфекции стала городская больница Алушты - за время обсервации с 26 апреля там заразились 34 человека, в том числе 10 врачей.
КП - Крым 04:48
Общество
С 14 мая Финляндия откроет границы
С начала июня в Суоми планируют поэтапно открывать рестораны. Также будет разрешено собираться группами не более 50 человек, сейчас - 10.
ТВ-21 04:28
Кино
Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»
Стрим-сервис Netflix предлагает Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») занять режиссерское кресло фантастического боевика «Яркость 2», сиквела картины 2017 года.
КиноПоиск 03:09
Наука
В Италии не подтвердили опасность заражения коронавирусом сточных вод
Специалисты из Миланского университета и Института изучения воды в Бругерио опровергли предположение о возможности заражения новым коронавирусом сточных вод, пишет medRxiv.
Аргументы и Факты 06:14
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО
Десятки деятелей культуры поставили свои подписи под открытым коллективным письмом, в котором говорится о необходимости выпустить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева из-за высокого шанса смерти заключенного в камере.
ЗакC.Ру 04:31
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Авто
В России отзывают почти 10 тысяч автомобилей Volvo
Росстандарт сообщает об отзыве в России 9 837 транспортных средств марки Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90.
Тарантас Ньюс 05:51