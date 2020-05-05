Коронавирус
Политика СегодняСилуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Министр заявил, что до конца этого года стоимость барреля нефти будет держаться у отметки в 30 долларов. В следующем году, согласно прогнозу ведомства, цены должны вырасти. Информацией об этом глава Минфина РФ поделился в интервью "Ведомостям".
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации.
Вести.Ru 09:44
Футбол
Дембеле пропустит остаток сезона Примеры из-за травмы
Дембеле получил травму бицепса бедра в 2019 году в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1), а после усугубил повреждение на тренировке, из-за чего был вынужден пойти на операцию, которая состоялась в феврале 2020 года.
Metaratings 08:40
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию.
REGNUM 08:52
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Общество
Неравные условия: в Госдуме предлагают отменить ЕГЭ-2020
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны.
Вести.Ru 07:19
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
Игры
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru вчера в 12:51
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Киберспорт
В Steam началась раздача Evil Genius
CyberSport.ru 09:25
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Масочный режим начинает действовать в Брянской области с 7 мая
В Брянской области с 7 мая все жители обязаны использовать маски и респираторы в общественных местах.
Известия 09:50
Общество
СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве
Источник «Коммерсанта», близкий к столичному правительству, заявил, что вопрос введения масочного режима в Москве рассматривается, однако окончательного решения пока нет.
РБК 08:46
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Политика
Президент поручил широко информировать граждан и бизнес о поддержке
Граждане и руководство компаний должны знать, какие именно меры поддержки предлагаются правительством.
Российская газета 09:41
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Здоровье
Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 08:48
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС 09:30
Политика
Разведка Южной Кореи предположила, куда пропадал Ким Чен Ын
По данным разведки, Ким Чен Ын усилил противоэпидемические меры, так как в стране все же есть случаи заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 05:40
Политика
Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки
Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Происшествия
Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца.
NewsVO 09:19
Здоровье
Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»
Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31