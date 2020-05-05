Коронавирус
Политика СегодняСилуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Министр заявил, что до конца этого года стоимость барреля нефти будет держаться у отметки в 30 долларов. В следующем году, согласно прогнозу ведомства, цены должны вырасти. Информацией об этом глава Минфина РФ поделился в интервью "Ведомостям".
Читать в источнике
Оценить153
Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
ОГЭ для девятиклассников могут отменить из-за коронавируса
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов предложил аттестовать девятиклассников по текущим оценкам, а ОГЭ в этом году отменить.
РЕН ТВ вчера в 07:07
Футбол
Защитник «Сампдории» рассказал, как переносил коронавирус
Защитник «Сампдории» Бартош Берещински рассказал о том, как болел коронавирусом.
Евро-футбол.ру 07:23
Общество
Неравные условия: в Госдуме предлагают отменить ЕГЭ-2020
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что Единый государственный экзамен в этом году необходимо отменить, так как возможности школьников на дистанционном обучении не равны.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Авто
Названа стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Компания MWM из чешского города Штеновице использует российский УАЗ «Хантер» в качестве базового автомобиля для электрокара Spartan.
Тарантас Ньюс 04 мая в 06:06
Политика
Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу
Сегодня, 6 мая, президент проведет большое совещание, посвященное борьбе с коронавирусом, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:15
Экономика
Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов
В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене
Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене с 15 мая, купить их можно будет не более 30 штук в месяц, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 06:55
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Находку закроют на карантин из-за коронавируса
С 8 мая в Находке будет введен карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, 6 мая сообщили в пресс-службе правительства Приморского края на официальном правительственном сайте.
ИА Красная Весна 00:49
Здоровье
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
Кино
Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»
NewInform вчера в 02:26
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»
Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru вчера в 14:30
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 03 мая в 18:43
Происшествия
Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана
При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
Забайкальский рабочий 04:41
Политика
Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Футбол
Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.
Чемпионат вчера в 13:17
Общество
Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов
Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02