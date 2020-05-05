Коронавирус
МедиазонаСилуанов отказался называть экономическую ситуацию в стране кризисом
По словам главы Минфина, «лет пять назад» при ценах на нефть марки Urals ниже 15 долларов за баррель Россия столкнулась бы с кризисом. «А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем», — утверждает чиновник.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
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Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
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В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
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