Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП, передает РИА "Новости".

Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть

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