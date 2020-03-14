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Газета.RuГазета.RuСилуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП, передает РИА "Новости".
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