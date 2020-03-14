Коронавирус
Газета.RuСилуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
В Ираке при обстреле военной базы коалиции пострадали пять человек
В Ираке в результате ракетного обстрела базы «Эт-Таджи», где находятся британские и американские военнослужащие, пострадали трое военных коалиции и двое иракцев.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Спорт
Чемпионат Японии возобновился после месячного перерыва
Общество
В Калининградской области введут режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности будет введен в Калининградской области в связи с коронавирусом, 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Биатлон
Вирер второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер второй раз подряд выиграла общий зачет Кубка мира.
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков
Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Игры
Владельцы PS4 взбесились из-за анонса Horizon Zero Dawn на PC
Под твитом Guerilla Games, анонсирующим выход игры на PC, разгорелся пожар: владельцы PS4 всячески выказывают разочарование произошедшим, обвиняют разработчиков в ложной рекламе из-за пометки «Only on PlayStation» на коробке, угрожают перейти на PC, чтобы пиратить, и даже крушат свои же консоли PS4 в знак протеста.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Происшествия
40 лет назад под Варшавой рухнул Ил-62, летевший из Нью-Йорка
14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
Общество
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Хоккей
Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
«Ястребы» уступили уфимцам в шестом матче и закончили серию с общим счетом 2:4. «Салават Юлаев» идет дальше.
Футбол
Роналдиньо выиграл свинью в тюремном турнире в Парагвае
Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо стал победителем тюремного турнира в Парагвае.
Армия и оружие
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Общество
Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Политика
Путин подписал закон о поправках к Конституции
Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Хоккей
«Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина
Вспышка коронавируса началась в Китае, но охватила весь мир. Ранее КХЛ опровергла снятие "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина.
Общество
Комик Долгополов решил вернуться в Россию
Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Армия и оружие