Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Минфин: дефицит бюджета в 2020 году будет в пределах 1% вместо планировавшегося профицита

ТАСС07:42

Глава Минфина оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Говорит Москва04:25

Минфин ожидает дефицита бюджета в пределах 1% при текущих ценах на нефть

Коммерсантъ06:35

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

РИА Новости05:38

Минфин обещает сохранить инфляцию в районе 4%. Но бюджет станет дефицитным, а рост ВВП может стать нулевым

Фонтанка.Ру04:41

Силуанов оценил дефицит бюджета при упавших ценах на нефть

РБК06:41

Подсчитаны потери российского бюджета от низких цен на нефть

Lenta.ru04:04
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Хоккей

«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
РБК 13:04
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Биатлон

Вирер второй раз подряд выиграла Большой хрустальный глобус

Спорт-Экспресс 11:32
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
ProstoProSport 04:18
Общество

Кадыров ответил испугавшимся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания правительства республики высказался о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Газета.Ru 13:16
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

Rusvesna.su 12:30
Общество

SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Коммерсантъ 07:19
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Политика

Украинский экономист предложил продать страну Китаю

По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
РИА Новости 09:01
Происшествия

Пассажиров Costa Magica высадили на берег

Вести.Ru 12:55
Технологии

В США рассказали об асах-роботах

Утро.ru 12 марта в 00:55
Общество

В Пермском крае вводится режим повышенной готовности

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Business Class (Пермь) 11:30
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Политика

Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

Известия 02:41
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Политика

Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
РИА Новости 13:10
Наука

Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус

Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.
Naked Science вчера в 13:22
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175

За сутки от коронавируса в Италии скончались 175 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:16
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес 07:11
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ вчера в 09:09
Футбол

Арсенал (Тула) — Рубин 0:1 (2-й тайм)

«Рубин» открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 43-й минуте гол забил Зурико Давиташвили.
Спорт-Экспресс 12:45
Авто

Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Российская газета 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
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