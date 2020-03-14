Коронавирус
РИА НовостиСилуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Читать в источнике
Оценить293
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Хоккей
«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса
«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Биатлон
Вирер второй раз подряд выиграла Большой хрустальный глобус
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Общество
Кадыров ответил испугавшимся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания правительства республики высказался о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Политика
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
Происшествия
Пассажиров Costa Magica высадили на берег
Технологии
В США рассказали об асах-роботах
Общество
В Пермском крае вводится режим повышенной готовности
Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Политика
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Наука
Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус
Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.
Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175
За сутки от коронавируса в Италии скончались 175 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Футбол
Арсенал (Тула) — Рубин 0:1 (2-й тайм)
«Рубин» открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России против «Арсенала». На 43-й минуте гол забил Зурико Давиташвили.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.