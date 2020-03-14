Экономика
Российская газетаМинфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федераций.
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Хоккей
СМИ узнали об отказе «Йокерита» продолжать участие в Кубке Гагарина
Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в Кубке Гагарина из-за ситуации с распространением коронавируса.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Космос
В апреле к земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею закрытия границ с 16 марта. По ее мнению, это избыточная мера.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа.
Здоровье
Врач рассказала, какие болезни провоцирует ожирение
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Футбол
Орлов: Нужно провести Евро-2020 — пусть без зрителей
Орлов считает, что нельзя допускать, чтобы жизнь останавливалась. Орлов заметил, что нужно проводить турнир, пусть и без зрителей.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Кино
«Сверхъестественное» — финал 15-летней франшизы
Возрастное ограничение: 16+ В телевизионной индустрии не принято слишком растягивать сериалы.
Армия и оружие
Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война
Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
Политика
Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей
Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.
Финансы
Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля
Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки.
Происшествия
Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение
Как сообщил ТАСС адвокат гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова Григорий Иванищев, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Наука
Учёные доказали, что сидение на корточках полезно для здоровья
В ходе одного из исследований американские ученые доказали, что сидение на корточках оказывает более положительное влияние на здоровье, нежели в кресле или на стуле.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Политика