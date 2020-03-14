Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федераций.
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