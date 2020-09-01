Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга
Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. Его спросили, поступил ли Москве запрос о реструктуризации госдолга Белоруссии.В источнике
Мы ведём переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем отрабатывать уже на техническом уровне условия этого кредита и объёмы… Будем работать с нашими партнёрами белорусскими по кредиту.
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