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Интерфакс
Интерфакс

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. Его спросили, поступил ли Москве запрос о реструктуризации госдолга Белоруссии.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Мы ведём переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем отрабатывать уже на техническом уровне условия этого кредита и объёмы… Будем работать с нашими партнёрами белорусскими по кредиту.
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Lenta.ru

Россия начала пересмотр долгов Белоруссии

Lenta.ru08:01
Газета.Ru

Москва и Минск обсуждают условия кредита для рефинансирования госдолга

Газета.Ru07:00
RT на русском

Москва и Минск начинают техническую проработку рефинансирования долга

RT на русском07:56
ТАСС

Москва и Минск начали техническую проработку рефинансирования долга Белоруссии

ТАСС07:42
REGNUM

Россия обсуждает с Белоруссией рефинансирование белорусского долга

REGNUM08:06
Интерфакс

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Интерфакс07:06
Российская газета

Силуанов рассказал о переговорах по госдолгу Беларуси

Российская газета07:59

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Инфорос08:30
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РБК08:02
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