Экономика

ТАССТАСССилуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Мишустин высоко ценит поддержку республики и лично вашу, Рустам Нургалиевич»

БИЗНЕС Online10:15

«Аплодисменты Минниханову». Силуанов заявил о реструктуризации кредитов Татарстана

ProKazan.ru04:28

Силуанов заявил о реструктуризации госдолга Татарстана

Inkazan08:39

Антон Силуанов: Татарстан всегда занимает лидирующие позиции по ключевым экономическим показателям

Kazanfirst.ru05:39

Антон Силуанов оценил уровень исполнения нацпроектов в Татарстане

Московский Комсомолец05:38

НДС — понятие растяжимое: как татарстанские налоговики удивляли Антона Силуанова

Реальное время10:50

Силуанов сообщил о готовности РФ реструктуризовать госдолг Татарстана

Татар-информ05:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес

Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр «Феникс» перед смертью

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Лобачева в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что актер Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре "Феникс" по инициативе вдовы Ксении Бик.
РИА Новости 18:29
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Общество

В России раскрыли новый канал утечки персональных данных

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
REGNUM 19:26
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Фигурное катание

Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

RT на русском 17:14
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Единоборства

Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC Бранча

Как сообщается на сайте «РИА Новости», в Екатеринбурге завершился бой Александра Шлеменко протии американца Дэвида Бранча.
Лезги газет 14:37
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 00:20
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 11:42
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

РБК 16:15
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 02:52
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

РБК 19:08
Хоккей

Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

ФАН 19:06
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни будет выписан ордер на арест Эво Моралеса, подавшего в отставку с поста главы южноамериканского государства.
Экономика сегодня 20:27
Биатлон

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
News.ru 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное