Экономика

News.ruNews.ruСилуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%. Такую информацию озвучил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

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Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

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Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

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Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

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"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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Издание отмечает, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами.
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