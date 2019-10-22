Экономика
News.ruСилуанов пообещал бюджетникам рост зарплат
Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%. Такую информацию озвучил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.
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Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Фигурное катание
Медведева рассказала о режиме питания
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о режиме питания.
Газета.Ru 03:44
Футбол
Анюкова дисквалифицировали на два матча за драку с игроком «Оренбурга»
Бомбардир.ру 23 октября в 10:27
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,85-63,93 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,87 руб. - это на 8 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс вчера в 03:19
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Политика
В реготделении «Единой России» сменился секретарь
Как сообщили «Первоисточнику» в пресс-службе регионального отделения, на посту и.о.секретаря утвержден губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Первоисточник 02:20
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк
Актриса Александра Яковлева прокомментировала сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк.
Вечерняя Москва 03:52
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Экономика
Безос обеднел почти на $7 млрд за сутки
Самый богатый человек в мире и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд.
Газета.Ru 03:08
Политика
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
В Крыму завели дело после избиения журналиста байкером
В Симферополе МВД возбудило уголовное дело по факту избиения журналиста ГТРК "Крым" Николая Уварова байкером, нарушившим правила проезда в пешеходной зоне улицы Карла Маркса.
Российская газета 02:57
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Общество
«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
РБК 02:03
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.
Российская газета 03:48
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста 23 октября в 10:39
Здоровье
Врач отказала в приеме россиянке с острой болью в животе
Житель Белгорода Олег Кремлев пожаловался, что его жену с острой болью в животе отказалась принимать гастроэнтеролог больницы №7, несмотря на направление от хирурга.
Lenta.ru 03:42
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
«США намерены укрепить свою позицию в координации с партнерами из SDF ("Силы демократической Сирии") в северо-восточной Сирии дополнительными военными силами и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих ситуацию сторон»,— заявил представитель Пентагона (цитата по AFP).
Коммерсантъ вчера в 18:44
Здоровье
Вспышка дифтерии с Западной Украины перекинулась в Киев
Напомним, что на Западной Украине зафиксирована чрезвычайная ситуация со вспышкой дифтерии.
ИА Новороссия вчера в 14:45
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Здоровье
Врачи назвали причины появления камней в почках
Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.
ИА БНК 23 октября в 06:04
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
REGNUM вчера в 10:15