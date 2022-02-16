КоммерсантъСилуанов пообещал обеспечить расчеты с валютными вкладчиками в случае санкцийГлава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что у РФ есть план в случае введения санкций Запада.Комсомольская правдаУ правительства есть план, как защитить деньги россиян в случае возможных ограничений, и все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены, пообещал глава Минфина.Lenta.ruСудя по сообщениям западных СМИ, вопрос отключения российских банков от SWIFT «откладывается», «здравый смысл побеждает», сказал Силуанов.РБКСилуанов напомнил, что у России выстроен «финансовый щит» в виде больших золотовалютных резервов, низкого долга, бюджетного профицита и устойчивого бюджетного правила.РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruКомсомольская правдаФАНSolenka.infoРоссийская газетаЦарьградЮгополисLive24ИзвестияРБКТК ЗвездаПодробнее о событииГлава Минфина Силуанов пообещал выполнить обязательства перед вкладчиками в случае санкцийLenta.ruвчера в 08:31Глава Минфина Силуанов: обязательства перед вкладчиками выполнят и в случае санкцийРБКвчера в 07:00Самое цитируемоеМинфин пообещал выполнить обязательства перед валютными вкладчиками в случае санкций ЗападаКомсомольская правдавчера в 09:06Силуанов пообещал обеспечить расчеты с валютными вкладчиками в случае санкцийКоммерсантъвчера в 08:38Силуанов заявил, что финансовая система РФ справится в случае введения западных санкцийТАССвчера в 10:34Силуанов: расчеты с вкладчиками в случае санкций против РФ будут обеспеченыФАНвчера в 08:00Глава Минфина Силуанов пообещал обеспечить расчеты с валютными вкладчиками при санкцияхРИА Новостивчера в 07:14Показать ещёОценить296Поделиться