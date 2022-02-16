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Силуанов пообещал обеспечить расчеты с валютными вкладчиками в случае санкций

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что у РФ есть план в случае введения санкций Запада.
Комсомольская правда
У правительства есть план, как защитить деньги россиян в случае возможных ограничений, и все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены, пообещал глава Минфина.
Lenta.ru
Судя по сообщениям западных СМИ, вопрос отключения российских банков от SWIFT «откладывается», «здравый смысл побеждает», сказал Силуанов.
РБК
Силуанов напомнил, что у России выстроен «финансовый щит» в виде больших золотовалютных резервов, низкого долга, бюджетного профицита и устойчивого бюджетного правила.
РБК

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Глава Минфина Силуанов пообещал выполнить обязательства перед вкладчиками в случае санкций
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