Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС. "В следующем году будем сокращать", - сказал Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.
ТАССвчера в 04:01

Подробнее о событии

Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

ТАССвчера в 04:01

Чиновников в России станет меньше

Lenta.ruвчера в 04:32

Греф заявил, что России нужны чиновники «другого качества»

RT на русскомвчера в 04:34

Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Газета.Ruвчера в 12:36

Правительство продолжит пенсионную реформу вместо сокращения чиновников – экономист

Царьградвчера в 11:43

Силуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году

Rambler News Serviceвчера в 04:28

Силуанов пообещал сократить число чиновников в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:46, Вашингтон
Происшествия

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

Интерфакс 05:34
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Экономика

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Армия и оружие

США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ

Актуальные Новости 04:51
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала фото со свадьбы

Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru вчера в 10:02
Хоккей

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в Китае

«Трактор» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ 05:34
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова

Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.
ФАН вчера в 12:56
Кино

Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети

Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости вчера в 01:28
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество

Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями.
Известия 03:30
Общество

Следователи занялись конфликтом из-за прически в школе Красноярска

Свободная Пресса 11 сентября в 23:20
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в коме

Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк начался отек мозга на фоне онкологического заболевания. Актрису срочно госпитализировали в реанимацию.
MOS.news вчера в 23:17
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Происшествия

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика

Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече.
РБК 02:33
Здоровье

Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.
Российская газета 01:51
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Происшествия

Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж

Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС вчера в 11:41
Политика

В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

REGNUM вчера в 08:07
Происшествия

Рабочий погиб на строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту

Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
ИА Крыминформ 05:05
Здоровье

Главный онколог назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний.
Известия 04:01
Армия и оружие

Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики

"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика

«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение

Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.
РБК 03:01
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Финансы

Почему власти вернулись к спорам о нефтяных деньгах

Через год после отказа от смягчения бюджетного правила — одного из основных механизмов, позволяющих российской экономике меньше зависеть от цен на нефть, власти вернулись к этому вопросу.
РБК вчера в 13:34
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное