Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС. "В следующем году будем сокращать", - сказал Силуанов.
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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.
ТАССвчера в 04:01

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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

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Силуанов пообещал сократить число чиновников в России

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Греф указал Силуанову на чрезмерное количество чиновников в стране. Тот в ответ пообещал сокращение «в следующем году»

Интересантвчера в 04:39
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

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В Атлантическом океане неподалеку от Багамских островов сформировался тропический шторм «Умберто».
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Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

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В Goldman Sachs спрогнозировали падение акций Apple на четверть

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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