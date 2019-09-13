Экономика
Газета.RuСилуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС. "В следующем году будем сокращать", - сказал Силуанов.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.ТАСС13 сентября в 04:01
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Правительство продолжит пенсионную реформу вместо сокращения чиновников – экономист
Царьград13 сентября в 11:43
Силуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году
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