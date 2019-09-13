Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС. "В следующем году будем сокращать", - сказал Силуанов.
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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.
ТАССвчера в 04:01

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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

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Силуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году

Rambler News Serviceвчера в 04:28
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Происшествия

Ространснадзор начал проверку ДТП под Ярославлем

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