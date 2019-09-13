Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.

с чего всё началось

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС. "В следующем году будем сокращать", - сказал Силуанов.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Культура В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Футбол Ляказетт выбыл до октября из-за травмы лодыжки Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт из-за повреждения левой лодыжки не сыграет в сентябре.

Политика Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Политика Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе.

Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Здоровье Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Футбол Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.

Культура Глава киностудии имени Горького ушел в отставку Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Наука В США вручили Шнобелевские премии В США определили обладателей Шнобелевской премии - ежегодной шуточной награды, которую присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.

Политика Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Общество В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.

Происшествия В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.