Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСилуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году

Правительство планирует сокращать число чиновников в следующем году, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.
ТАССвчера в 04:01

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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

ТАССвчера в 04:01

Чиновников в России станет меньше

Lenta.ruвчера в 04:32

Греф заявил, что России нужны чиновники «другого качества»

RT на русскомвчера в 04:34

Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Газета.Ruвчера в 12:36

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Царьградвчера в 11:43

Силуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году

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Силуанов пообещал сократить число чиновников в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:15
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
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Стало известно о парезе Заворотнюк

Lenta.ru 04:12
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Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Происшествия

В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом

Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 04:33
Энергетика

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РИА Новости вчера в 09:21
Шоу-бизнес

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РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
РИА Новости 02:55
Политика

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия

На борту севшего на мель в Югре судна пострадали четыре пассажира

РИА Новости 04:54
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

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РБК 03:40
Политика

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
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РИА Новости вчера в 15:28
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Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
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Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
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Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

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«Лион» в преддверии игры с «Зенитом» в ЛЧ потерял очки в матче Лиги 1

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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