Экономика
Rambler News ServiceСилуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году
Правительство планирует сокращать число чиновников в следующем году, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.ТАССвчера в 04:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство продолжит пенсионную реформу вместо сокращения чиновников – экономист
Царьградвчера в 11:43
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Шоу-бизнес
Стало известно о парезе Заворотнюк
Lenta.ru 04:12
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
Семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 04:33
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах
Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.
Новостной фронт 12 сентября в 15:24
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
РИА Новости 02:55
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
Lenta.ru вчера в 12:14
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Политика
Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр пообещал и дальше обсуждать вопрос возможного перехода граждан на четырехдневную рабочую неделю.
Телеканал 360° вчера в 08:40
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Технологии
МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва вчера в 20:45
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Футбол
«Лион» в преддверии игры с «Зенитом» в ЛЧ потерял очки в матче Лиги 1
В матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1) «Амьен» на своем поле сыграл вничью с «Лионом».
РБК вчера в 18:58
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни
Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Life.ru вчера в 10:21
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 12 сентября в 01:05
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Экономика
Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
РБК 04:00
Происшествия
Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске
Интерфакс вчера в 07:51