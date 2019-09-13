Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСилуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году

Правительство планирует сокращать число чиновников в следующем году, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.
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Силуанов пообещал сокращать количество чиновников

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Силуанов пообещал сократить число чиновников в России

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
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