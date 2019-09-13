Экономика
Rambler News ServiceСилуанов пообещал сократить число чиновников в следующем году
Правительство планирует сокращать число чиновников в следующем году, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума 2019.ТАССвчера в 04:01
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Правительство продолжит пенсионную реформу вместо сокращения чиновников – экономист
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