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Силуанов пообещал вместе с ЦБ найти меры по стабилизации курса рубля

Минфин и Банк России вместе выработают меры, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс
"Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее волатильный", - сказал Силуанов.
Финмаркет
Курс рубля оказался занижен на 70% — стоимость бигмака в России соответствовала курсу доллара 23,34 руб., хотя действительный курс превышал 77 руб.
РБК
28 февраля цена валюты США на Московской бирже поднялась с 83 до 90 руб., евро — с 93 до 101 руб. 9 марта доллар достиг максимальных 120 руб., тогда же европейская валюта пробила 127 руб.
РБК

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