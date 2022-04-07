ИнтерфаксСилуанов пообещал вместе с ЦБ найти меры по стабилизации курса рубляМинфин и Банк России вместе выработают меры, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.Интерфакс"Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее волатильный", - сказал Силуанов.ФинмаркетКурс рубля оказался занижен на 70% — стоимость бигмака в России соответствовала курсу доллара 23,34 руб., хотя действительный курс превышал 77 руб.РБК28 февраля цена валюты США на Московской бирже поднялась с 83 до 90 руб., евро — с 93 до 101 руб. 9 марта доллар достиг максимальных 120 руб., тогда же европейская валюта пробила 127 руб.РБКЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoЦентральная Служба НовостейРБКРоссийская газетаПодробнее о событииСилуанов сообщил о планах ослабить валютные ограниченияВедомости12:29Антон Силуанов: ЦБ и Минфин РФ совместно работают над стабилизацией курса рубляФАН12:00Силуанов: будут подготовлены меры для того, чтобы курс рубля стал прогнозируемым и менее волатильнымПРАЙМ11:03Минфин и ЦБ выработают меры для прогнозируемого курса рубляТАСС11:24Минфин сообщил о работе над мерами по «прогнозируемому» курсу рубляРБК11:02Силуанов пообещал вместе с ЦБ найти меры по стабилизации курса рубляИнтерфакс10:43Минфин и ЦБ подготовят меры по снижению волатильности курса рубляРоссийская газета10:26Показать ещёОценить155Поделиться