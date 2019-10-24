Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости». На вопрос о том, когда именно план будет разработан, Силуанов ответил: «Министерство работает над этим».

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Московский суд арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, которого подозревают в госизмене.

Космос Стоит ли быть осторожным в био загрязнении других миров На заре космической эры было разумно подумать о том, как мы могли бы непреднамеренно загрязнить другие миры земными микробами при исследовании Солнечной системы.

Экономика Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России Неоправданный оптимизм Базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020 – 2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3, 1 – 3,2% в последующие годы.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Футбол Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.

Энергетика Параметры соглашения по поставкам нефти в Белоруссию согласованы - Минэнерго Казахстана Основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, вопрос о запрете реэкспорта урегулирован, заявил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Общество Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.

Здоровье Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.

Общество Росстат назвал регионы с самым дешевым бензином Стали известны российские регионы с самым дешевым и дорогим бензином. Соответствующие данные представил Росстат.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Политика Журналисты обвинили Зеленского в искажении фактов Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона несколько раз искажал информацию. Об этом заявило издание Лига.net.

Политика Армения отказалась покупать российское оружие Армения сорвала тендер на закупку вооружения с участием российской компании ORSIS.

Музыка BTS установили мировой рекорд в TikTok Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.

Единоборства Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

Общество В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Гаджеты В Google рассказали о скорости распространения Android 10 В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.