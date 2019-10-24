Экономика
РБКСилуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости». На вопрос о том, когда именно план будет разработан, Силуанов ответил: «Министерство работает над этим».
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Силуанов поручил Минэкономразвития разработать более амбициозный план приватизации
Говорит Москвавчера в 05:50
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На заре космической эры было разумно подумать о том, как мы могли бы непреднамеренно загрязнить другие миры земными микробами при исследовании Солнечной системы.
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Экономисты заявили об «избыточном оптимизме» бюджета России
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Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
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По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Неделя Новостей вчера в 02:50
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков, в том числе Сбербанка.
Известия вчера в 09:13
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Гончаренко: «ЦСКА часто путает понятия играть быстро и торопиться»
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Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК вчера в 10:45
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Росстат назвал регионы с самым дешевым бензином
Стали известны российские регионы с самым дешевым и дорогим бензином. Соответствующие данные представил Росстат.
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Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
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Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля
AstroNews.ru 22 октября в 11:49
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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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Утро.ru вчера в 03:09
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BTS установили мировой рекорд в TikTok
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
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Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
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Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 23 октября в 14:48
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В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
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Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
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