Экономика
ПРАЙМСилуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации в РФ
Ранее в октябре первый вице-премьер сообщил, что иностранные инвесторы в Вашингтоне интересовались причинами скромных темпов приватизации в РФ, и заявил, что необходимо разработать более амбициозный план. Отвечая на вопрос, будут ли включены в план РЖД, Силуанов сказал: "Посмотрим".
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Силуанов поручил Минэкономразвития разработать более амбициозный план приватизации
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Вашингтон
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