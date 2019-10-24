Экономика

ПРАЙМПРАЙМСилуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации в РФ

Ранее в октябре первый вице-премьер сообщил, что иностранные инвесторы в Вашингтоне интересовались причинами скромных темпов приватизации в РФ, и заявил, что необходимо разработать более амбициозный план. Отвечая на вопрос, будут ли включены в план РЖД, Силуанов сказал: "Посмотрим".
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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