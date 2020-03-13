Экономика

ForbesForbesСилуанов поспорил с Кудриным о возможности рецессии в экономике России

Кудрин предсказал экономике России нулевой рост и потери бюджета в 3 трлн рублей По мнению Кудрина, темпы экономического роста в этом году будут ближе к нулю.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.
РИА Новости09:31

Подробнее о событии

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ

Коммерсантъ10:48

Силуанов не согласился с мнением Кудрина о возможном замедлении экономики

РБК10:44

Силуанов не согласился с Кудриным относительно возможного спада экономики РФ в 2020 году

ТАСС09:34

Силуанов исключил возможность рецессии в экономике России

Взгляд.ру09:52

Силуанов не согласился с прогнозами Кудрина по экономике России

RT на русском09:48

Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина об экономическом спаде в России в 2020 году

Газета.Ru09:56

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

РИА Новости09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика

Трамп объявил режим ЧС в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 15:35
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Общество

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

44-летняя супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо больна коронавирусом: 44-летняя Софи Грегуар-Трюдо заразилась вирусом COVID-19 после возвращения из Великобритании.
Super.ru 03:39
Кино

Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле

Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Интермонитор.ру 15:55
Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

RT на русском 15:50
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

RT на русском 15:10
Биатлон

На этапе КМ по биатлону Куклина седьмая, спринт выиграла Херрман

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти в спринтерской гонке на 7,5 км первое место заняла немецкая спортсменка Дениз Херрман, российская биатлонистка Лариса Куклина закончила спринт с седьмым результатом.
МонаВиста 12:07
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
REGNUM вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 06:29
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру 11:40
Политика

Украина закрыла границы из-за коронавируса

Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
News.ru 16:30
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News вчера в 11:14
Экономика

Правительство Германии окажет «многомиллиардную» помощь предприятиям

Правительство Германии на фоне ситуации с коронавирусом планирует оказать немецким предприятиям "многомиллиардную" помощь, сообщает деловое издание Handelsblatt со ссылкой на dpa.
РИА Новости 07:51
Футбол

Пять игроков «Сампдории» заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
Газета.Ru 17:06
Происшествия

В Петербурге задержанный подполковник ФСБ ждет суда

В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали подполковника ФСБ.
Online47.ru вчера в 17:35
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Политика

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Мой Брянск 14:40
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС вчера в 03:20
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Игры

В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры

Игромания.ру 11:14
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Общество

На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
ТАСС 15:30
Финансы

К 2022 году курс рубля вернет прежние позиции

Рубль начнет расти - его укрепление начнется осенью нынешнего года.
Neva.Today 05:42
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru вчера в 07:05
Наука

Сидение на корточках является полезным для здоровья

Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, изучающие африканские аборигенные племенные сообщества, подметили, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
ToDay News Ufa 10 марта в 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное