Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.

с чего всё началось

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Силуанов поспорил с Кудриным о возможности рецессии в экономике России

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