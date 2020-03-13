Экономика
ForbesСилуанов поспорил с Кудриным о возможности рецессии в экономике России
Кудрин предсказал экономике России нулевой рост и потери бюджета в 3 трлн рублей По мнению Кудрина, темпы экономического роста в этом году будут ближе к нулю.
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Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году. "Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.РИА Новости09:31
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Политика
Трамп объявил режим ЧС в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Общество
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
44-летняя супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо больна коронавирусом: 44-летняя Софи Грегуар-Трюдо заразилась вирусом COVID-19 после возвращения из Великобритании.
Кино
Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле
Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Биатлон
На этапе КМ по биатлону Куклина седьмая, спринт выиграла Херрман
На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти в спринтерской гонке на 7,5 км первое место заняла немецкая спортсменка Дениз Херрман, российская биатлонистка Лариса Куклина закончила спринт с седьмым результатом.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Политика
Украина закрыла границы из-за коронавируса
Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Экономика
Правительство Германии окажет «многомиллиардную» помощь предприятиям
Правительство Германии на фоне ситуации с коронавирусом планирует оказать немецким предприятиям "многомиллиардную" помощь, сообщает деловое издание Handelsblatt со ссылкой на dpa.
Футбол
Пять игроков «Сампдории» заражены коронавирусом
Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
Происшествия
В Петербурге задержанный подполковник ФСБ ждет суда
В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали подполковника ФСБ.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Политика
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Игры
В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
Финансы
К 2022 году курс рубля вернет прежние позиции
Рубль начнет расти - его укрепление начнется осенью нынешнего года.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Наука
Сидение на корточках является полезным для здоровья
Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, изучающие африканские аборигенные племенные сообщества, подметили, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.