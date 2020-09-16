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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15% для доходов сверх 5 млн руб. в год коснется не более 1% работающих россиян, заявил министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
Комсомольская правда

Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 15:53
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАССвчера в 13:46
ПРАЙМ

Повышенный НДФЛ коснется не более 1% работающих россиян - Силуанов

ПРАЙМвчера в 14:06
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Веснавчера в 14:00
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°вчера в 15:10
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфаксвчера в 13:38

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
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