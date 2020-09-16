Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян
Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15% для доходов сверх 5 млн руб. в год коснется не более 1% работающих россиян, заявил министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
Подробнее о событии
Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ
Комсомольская правдавчера в 15:53
Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ
ИА Красная Веснавчера в 14:00