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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15% для доходов сверх 5 млн руб. в год коснется не более 1% работающих россиян, заявил министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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ПРАЙМ

Повышенный НДФЛ коснется не более 1% работающих россиян - Силуанов

ПРАЙМвчера в 14:06
Комсомольская правда

Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 15:53
Телеканал 360°

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Телеканал 360°вчера в 15:10
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
ИА Красная Весна

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ИА Красная Веснавчера в 14:00
ТАСС

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ТАССвчера в 13:46
Интерфакс

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Интерфаксвчера в 13:38

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