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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 13% до 15% для доходов сверх 5 млн руб. в год коснется не более 1% работающих россиян, заявил министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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Минфин России уточнил, кого коснется повышение НДФЛ

Комсомольская правда05:18
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