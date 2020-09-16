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ТАСС
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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ПРАЙМ

Повышенный НДФЛ коснется не более 1% работающих россиян - Силуанов

ПРАЙМвчера в 14:06
Комсомольская правда

Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ

Комсомольская правдавчера в 15:53
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°вчера в 15:10
Коммерсантъ

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет 1% работающих россиян

Коммерсантъвчера в 16:02
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Веснавчера в 14:00
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ТАССвчера в 13:46
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Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфаксвчера в 13:38

МИД Сирии ответил на заявление Трампа о планах по ликвидации Асада

По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, признание Трампа подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации - убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе", цитирует РИА Новости.
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Российская газета21:14
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В статье упомянутого выше издания говорилось о победе китайских истребителей над российскими с разгромным счетом 17:0. Несложно догадаться, что этой публикацией КНР пытались убедить Индию, планирующую закупить партию Су-30 для своих ВВС, не делать этого.
Discover24вчера в 13:00
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Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

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