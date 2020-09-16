Политика Сегодня 13

Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".