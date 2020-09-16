Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян
Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".В источнике
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
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Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ
Комсомольская правда13:29