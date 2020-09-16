Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15%, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан.
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Повышение НДФЛ коснется 1% работников — Минфин

Телеканал 360°15:10
ТАСС

Силуанов: повышение ставки НДФЛ затронет только 1% работающих россиян

ТАСС13:46
ПРАЙМ

Повышенный НДФЛ коснется не более 1% работающих россиян - Силуанов

ПРАЙМ14:06
ИА Красная Весна

Силуанов сообщил, какой процент работников будет платить повышенный НДФЛ

ИА Красная Весна14:00
SM News

Силуанов назвал количество россиян, которых затронет повышенная ставка НДФЛ

SM News14:41
Интерфакс

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Интерфакс13:38
Комсомольская правда

Силуанов назвал долю работающих граждан, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ

Комсомольская правда13:29

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
Коммерсантъ13:40
999

Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС13:53
3

В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране

Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
РИА Новости13:19
5

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
618

Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены бойкотировать Москву на международных форумах, например, G7, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России и начать международное расследование инцидента с блогером, основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальным при участии ЕС, Совета Европы, ООН и ОЗХО.
Профиль11:03
163

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
377

Кашшаи в четверг посетит офис «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи 17 сентября побеседует с представителями московского «Спартака», чтобы разъяснить некоторые тонкости в футбольных правилах.
ProstoProSport15:12