Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила факт ведения переговоров о продаже Сбербанка правительству, уточнив, что решение окончательное не принято. По ее словам, если правительство хочет регулярно получать дивиденды Сбербанка, логично купить контрольный пакет у ЦБ.

Общество Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.

Общество Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест Под руководством Солдатова в 1990 году появилась первая отечественная научная сеть с выходом в интернет, ее создали на базе вычислительного центра Института атомной энергетики им. Курчатова.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Политика Умер легендарный генерал Махмут Гареев Военачальник более 20 лет возглавлял Академию военных наук, до последнего дня ходил на работу и был предан делу и своей родине.

Политика Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Политика Путин раскритиковал доклад Гордеева Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.

Политика Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.

Общество Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные «Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».

Армия и оружие Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей Минобороны до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах, заявил на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Общество Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.

Политика «Северный поток-2» заморозят на 6 лет Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.

Происшествия Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.