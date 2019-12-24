Экономика
ПласСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила факт ведения переговоров о продаже Сбербанка правительству, уточнив, что решение окончательное не принято. По ее словам, если правительство хочет регулярно получать дивиденды Сбербанка, логично купить контрольный пакет у ЦБ.
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Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
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Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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В Аккредитационно-симуляционном центре ТГУ продемонстрировали новое оборудование: манекенов, тренажеров, роботов высокого класса реалистичности.
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Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА
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Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
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Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
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«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»
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Армия и оружие
Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений
Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.