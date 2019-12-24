Экономика

ПласПласСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила факт ведения переговоров о продаже Сбербанка правительству, уточнив, что решение окончательное не принято. По ее словам, если правительство хочет регулярно получать дивиденды Сбербанка, логично купить контрольный пакет у ЦБ.
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Песков о выходе ЦБ из капитала Сбербанка: это вопрос правительства, а не Кремля

Коммерсантъ06:18

Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина

ТАСС05:08

Силуанов: Передача акций ЦБ в Сбербанке обсуждается из-за конфликта интересов

ПРАЙМвчера в 11:11

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомостивчера в 11:27

Правительство задумалось о смене собственника Сбербанка

URA.Ruвчера в 13:04

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБКвчера в 11:00
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Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Транспорт

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.
Газета.Ru 01:33
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад 07:42
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Политика

Нелетальное оружие капитализма: США нащупали слабое место современной России

Напомним, что буквально через несколько часов после подписания Дональдом Трампом военного бюджета США на 2020 год, где были прописаны их санкции против «СП-2», зону строительства газопровода покинули суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas.
Военное обозрение 03:13
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Политика

40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
KM.ru 07:01
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Здоровье

В ТГУ имени Державина презентовали новое оборудование стоимостью 22 млн рублей для обучения студентов-медиков

В Аккредитационно-симуляционном центре ТГУ продемонстрировали новое оборудование: манекенов, тренажеров, роботов высокого класса реалистичности.
LifeTambov.ru 11:00
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
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КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

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На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
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Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru 09:52
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
Футбол

Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия 23 декабря в 13:23
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В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Происшествия

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:05
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей вчера в 13:40
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
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Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры

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Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
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«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Армия и оружие

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъ 13:02
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