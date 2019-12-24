Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Транспорт Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.

Общество Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Технологии The Verge: чем запомнится десятилетие The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.

Кино Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.

Общество Амурский губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым Алексей Гордеев поддержал просьбу главы региона рассмотреть возможность выделения Приамурью дополнительных федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ.

Экономика Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20 По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.

Технологии МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Экономика Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии 213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Спорт РУСАДА 27 декабря направит в WADA сообщение о несогласии с санкциями Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Политика Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Авто Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.