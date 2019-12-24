Экономика
ВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Шоу-бизнес
Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы
Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Технологии
The Verge: чем запомнится десятилетие
The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.
Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Общество
Амурский губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым
Алексей Гордеев поддержал просьбу главы региона рассмотреть возможность выделения Приамурью дополнительных федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Армия и оружие
Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей
Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Происшествия
В Крыму арестовали россиянина по делу о госизмене
ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина по делу о госизмене.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
Стал известен график работы Почты России на новогодние праздники
1, 2 и 7 января 2020 года объявлены выходными днями у всех почтовых отделений в России.
Кино
Россияне впервые увидят отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал «Россия» отреставрировал знаменитый фильм режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Экономика
Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии
213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Спорт
РУСАДА 27 декабря направит в WADA сообщение о несогласии с санкциями
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Авто
Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам
В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.