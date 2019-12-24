Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфакс12:07

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Российская газета11:37

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАСС11:16

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомости11:27

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъ11:10

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБК11:00

Силуанов подтвердил возможную потерю ЦБ доли в Сбербанке стоимостью почти в 3 трлн рублей

Forbes11:00
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Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес

Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости 14:11
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Транспорт

Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 18:56
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
ТАСС 13:31
Технологии

The Verge: чем запомнится десятилетие

The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.
TelecomDaily вчера в 16:06
Кино

Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Вечерний курьер вчера в 14:18
Общество

Амурский губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым

Алексей Гордеев поддержал просьбу главы региона рассмотреть возможность выделения Приамурью дополнительных федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ.
Амурская правда 17:49
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия 18:15
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие

Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей

Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Московский Комсомолец 17:15
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне

Известия 03:33
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином

Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 19:50
Происшествия

В Крыму арестовали россиянина по делу о госизмене

ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина по делу о госизмене.
Мой Брянск 04:32
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъ 19:34
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета вчера в 07:34
Общество

Стал известен график работы Почты России на новогодние праздники

1, 2 и 7 января 2020 года объявлены выходными днями у всех почтовых отделений в России.
МИГ-ТВ 08:31
Кино

Россияне впервые увидят отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал «Россия» отреставрировал знаменитый фильм режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Газета Кемерова вчера в 21:55
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Экономика

Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии

213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Весть (Калужская область) вчера в 02:27
Здоровье

34 новых автомобиля скорой помощи отправили в больницы области

VN.RU 01:05
Общество

Фонд дольщиков: проблема обманутых дольщиков будет решена за 3 года

РИА Новости 04:18
Спорт

РУСАДА 27 декабря направит в WADA сообщение о несогласии с санкциями

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
News.ru 08:24
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Политика

Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.
Аргументы недели 22 декабря в 14:55
Авто

Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам

В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
URA.Ru 18:19
Общество

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
RT на русском 17:43
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт 14:55
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