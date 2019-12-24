Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфакс12:07

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Российская газета11:37

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомости11:27

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАСС11:16

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъ11:10

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБК11:00

Силуанов подтвердил возможную потерю ЦБ доли в Сбербанке стоимостью почти в 3 трлн рублей

Forbes11:00
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Политика

Киев и Донбасс согласовали обмен пленными до конца года

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена пленными между Киевом и Донбассом.
Русская Планета вчера в 10:53
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что младший сын Николай ставит ему в пример главу российского государства Владимира Путина.
РИА Новости 09:34
Политика

Володин проводит встречу с Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 12:27
Политика

Американские сенаторы назвали условия снятия санкций с России

Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес в поправках к закону «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» определили условия введения и снятия антироссийских санкций.
Gazeta.SPb вчера в 11:37
Общество

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

Изначально Гимади сообщил, что сотрудника ФБК увезли в Следственный комитет (СК).
РБК вчера в 15:21
Происшествия

Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии

Российская газета 12:10
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Общество

В Сибири село выставили на продажу вместе с жителями

URA.Ru 05:40
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Хоккей

ЦСКА обыграл «Металлург», продлив серию побед в КХЛ до шести матчей

РИА Новости 13:46
Общество

В Пулково с 1 января введут режим открытого неба

В Пулково с 1 января 2020 года будет введён режим открытого неба. На данный момент утверждён перечень из 30 стран.
Online47.ru 11:30
Гаджеты

Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире

Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.
Ferra 09:51
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 06:20
Общество

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Lenta.ru 13:08
Энергетика

Силуанов рассказал, на сколько России хватит резервов при падении цены нефти

Накопленных резервов России хватит на три года для исполнения бюджетных обязательств в условиях падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 12:23
Общество

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Гаджеты

Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему

Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Игромания.ру 08:17
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
ФАН вчера в 16:18
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Происшествия

В Клинцах мужчина застрелил женщину

По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
Новости Брянска 12:04
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Шоу-бизнес

Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой

На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
WomanHit.ru вчера в 10:47
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

РИА Новости 07:38
Политика

Медведев: «Северный поток-2» достроят, несмотря на санкции США

RuNews24.ru вчера в 12:28
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что совет директоров киностудии «Ленфильм» принял решение о смене ее генерального директора.
ФАН 11:50
Экономика

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Газета.Ru 13:39
Культура

Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
КиноПоиск 04:10
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