Экономика
ВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Киев и Донбасс согласовали обмен пленными до конца года
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена пленными между Киевом и Донбассом.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что младший сын Николай ставит ему в пример главу российского государства Владимира Путина.
Политика
Володин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Политика
Американские сенаторы назвали условия снятия санкций с России
Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес в поправках к закону «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» определили условия введения и снятия антироссийских санкций.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
Изначально Гимади сообщил, что сотрудника ФБК увезли в Следственный комитет (СК).
Происшествия
Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
В Пулково с 1 января введут режим открытого неба
В Пулково с 1 января 2020 года будет введён режим открытого неба. На данный момент утверждён перечень из 30 стран.
Гаджеты
Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире
Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Энергетика
Силуанов рассказал, на сколько России хватит резервов при падении цены нефти
Накопленных резервов России хватит на три года для исполнения бюджетных обязательств в условиях падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
Общество
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Гаджеты
Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему
Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Происшествия
В Клинцах мужчина застрелил женщину
По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» достроят, несмотря на санкции США
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что совет директоров киностудии «Ленфильм» принял решение о смене ее генерального директора.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.