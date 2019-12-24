Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБК11:00

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Российская газета11:37

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомости11:27

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАСС11:16

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъ11:10

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфакс12:07

Силуанов подтвердил возможную потерю ЦБ доли в Сбербанке стоимостью почти в 3 трлн рублей

Forbes11:00
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Здоровье

Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника

Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три основных «золотых правила» для оздоровления кишечника в организме человека, об этом сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru 21 декабря в 23:49
Политика

Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
РБК 10:00
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Амур.инфо вчера в 02:55
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

В городе Клинцы Брянской области мужчина застрелил свою жену. Об этом 24 декабря сообщил портал «Клинцы.Info».
Известия 14:39
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Политика

Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР

Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Российская газета 10:23
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета 13:36
Музыка

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Piter.tv 13:44
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
Экономика

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Газета.Ru 13:39
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом

Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
WomanHit.ru 11:14
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

ТК Звезда 06:29
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Происшествия

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Интерфакс 07:47
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:02
Единоборства

Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет. Хьюз стал самым старейшим профессиональным боксером.
МК-Спорт 05:02
Происшествия

Задушившей младенца российской матери вынесли приговор

Lenta.ru 14:19
Армия и оружие

СМИ назвали возможные цели ядерного удара по США

Если потенциальный противник нанесет ядерный удар по США, то наиболее вероятными целями для такого удара станут города Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, пишет Business Insider со ссылкой на эксперта в области здравоохранения Колумбийского университета Ирвина Редленера.
Rambler News Service 10:42
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе платежной системы Visa

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с осуществлением платежа (88% сообщивших о неполадках), у 5% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 5% не работает веб-сайт.
ТАСС 13:46
Общество

The Insider: Yota установила «особый режим» для телефона сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Мобильный оператор Yota установил «особый режим» для телефона сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, сообщает The Insider.
Медиазона 14:08
Транспорт

Из Петербурга сегодня отправляется первый поезд в Крым

Из Петербурга сегодня отправляется первый поезд в Крым. Состав под названием «Таврия» покинет Московский вокзал в 14:00.
Радио Зенит вчера в 03:15
Политика

Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Татар-информ вчера в 11:51
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов

Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
ToDay News Ufa вчера в 07:20
Происшествия

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Lenta.ru 12:59
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России

Культуромания 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
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