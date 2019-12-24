Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБКвчера в 11:00

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Российская газетавчера в 11:37

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомостивчера в 11:27

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАССвчера в 11:16

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъвчера в 11:10

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07

Силуанов подтвердил возможную потерю ЦБ доли в Сбербанке стоимостью почти в 3 трлн рублей

Forbesвчера в 11:00
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Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Авто

Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 1 января

Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 00:41
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Транспорт

Ростуризм прорабатывает семь новых маршрутов поездов в Крым

В настоящее время прорабатывается семь новых железнодорожных направлений в Крым. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском 00:57
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv вчера в 04:26
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
Общество

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году

МТС планирует в 2020 году выпустить разработанную им «умную» колонку с голосовым помощником Марвином.
Известия вчера в 21:20
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Кино

Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия

Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
REGNUM 23 декабря в 15:28
Шоу-бизнес

Продюсер раскрыл гонорары российских артистов за корпоративы

Продюсер Евгений Морозов рассказал "МК", какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов.
РИА Новости вчера в 14:11
Общество

В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
РБК 01:46
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Экономика

Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей

Sibnet Новости вчера в 23:28
Общество

Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
РБК вчера в 15:02
Происшествия

Отравившихся в Москве детей госпитализируют

Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.
Известия вчера в 18:38
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
Общество

Россиян предупредили о проблемах с гаджетами из-за «предустановки ПО»

Ритейлеры предупреждают, что вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, сообщает газета «Коммерсант».
Росбалт 01:36
Армия и оружие

«Укроборонпром» передал ВСУ 12 бронетранспортеров

ИА Новороссия вчера в 07:37
Экономика

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
РБК 01:05
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
РИА Новости вчера в 17:52
Политика

Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Российская газета вчера в 23:58
Происшествия

Автовокзал в Хабаровске эвакуирован из-за угрозы теракта

REGNUM 01:50
Наука

В смертях римских императоров нашли закономерность

Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Индикатор 23 декабря в 08:14
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