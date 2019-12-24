Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Общество Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.

Авто Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 1 января Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Общество Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Общество Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.

Происшествия Отравившихся в Москве детей госпитализируют Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы.

Общество Россиян предупредили о проблемах с гаджетами из-за «предустановки ПО» Ритейлеры предупреждают, что вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, сообщает газета «Коммерсант».

Экономика Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.

Политика Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.