Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфакс12:07

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Российская газета11:37

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

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Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАСС11:16

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъ11:10

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомости11:27

Силуанов подтвердил возможную потерю ЦБ доли в Сбербанке стоимостью почти в 3 трлн рублей

Forbes11:00
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Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Газета.Ru 16:28
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Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию

Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
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Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

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Дороги в Алтайском крае продолжают перекрывать из-за метелей

В Алтайском крае 25 декабря продолжают бушевать метели и идут снегопады.
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Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
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Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
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На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
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Моржей из «китовой тюрьмы» после продажи отправили в Крым

В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.
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В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
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Минстрой заявил о снижении числа выданных разрешений на строительство

В регионах России снизилось число новых разрешений на строительство многоквартирных домов.
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