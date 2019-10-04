Экономика
ВедомостиСилуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
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Авто
В Китае представлен новый лимузин Hongqi L9
REGNUM вчера в 09:02
Политика
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.
Комсомольская правда 03:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Энергетика
Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
МонаВиста 03 октября в 10:55
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие
ДНР: украинские войска 28 раз в течение суток нарушили режим перемирия
Режим прекращения огня был нарушен войсками Киева на территории Донецкой Народной Республики 28 раз за прошедшие сутки.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе
Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело 03 октября в 22:32
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Шоу-бизнес
Сергей Соседов напомнил Елене Ваенге о больших зарплатах артистов
Дни24 вчера в 11:25
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Футбол
В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ
В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.
Нева Спорт 00:25
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Известия вчера в 22:20
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
RuNews24.ru 04:14
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Транспорт
Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья
Строящиеся столичные скоростные магистрали будут интегрированы в единую дорожную сеть Московской агломерации.
Москва меняется 03:17
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
Общество
Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Газета.Ru вчера в 17:48
Фигурное катание
Сальхов, лутц и два тулупа: Трусова исполнила четыре четверных прыжка
Александра выполнила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц и два тулупа (оба в каскаде с тройными прыжками).
Вести.Ru 04:41
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49