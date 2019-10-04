Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.

Политика Трамп начал зачистку созданного для противодействия СССР совета Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене.

Транспорт Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве Хуснуллин напомнил, что в 2019 году построено 18 км линий, 8 станций и 1 депо, а за последние восемь лет с учетом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и 9 депо.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.

Происшествия В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.

Шоу-бизнес Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.

Армия и оружие В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Фигурное катание Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Футбол Источник: «Спартак» подпишет контракт с Тедеско в понедельник Как сообщает «Чемпионат», в понедельник 34-летний Доменико Тедеско подпишет контракт с московским «Спартаком» и станет новым главным тренером клуба.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Здоровье Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.

Политика Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.

Армия и оружие Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Экономика Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.

Армия и оружие В ДНР заявили о 14 нарушениях со стороны ВСУ за сутки При обстрелах со стороны ВСУ киевские силовики, которые за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим перемирия, вели огонь по территориям ДНР из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель СЦКК.

Авто Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк вышла на связь с подписчиками В последнее время Анна не делилась с поклонниками новостями из своей жизни.