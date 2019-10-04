Экономика
Российская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Тольятти
REGNUM вчера в 21:42
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
Дивеев и Магнуссон пропустят матч с «Ростовом»
Защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Sport24.
Бомбардир.ру 03:10
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат вчера в 19:51
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Волейбол
Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира
Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:03
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 03 октября в 02:22
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 03:56
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Происшествия
Следствие попросило заочно арестовать совладельца «Теремка»
Следствие просит заочно арестовать совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
РБК 05:06
Экономика
Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение
Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
Primpress.ru вчера в 05:10
Политика
Власти Венгрии изымают выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Кино
Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве
Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ вчера в 03:00
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорд по количеству четверных прыжков
21 сентября Трусова установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ, побив рекорды своей коллеги Алины Загитовой.
Известия 05:07
Армия и оружие
В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке
Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".
РЕН ТВ вчера в 18:36
Общество
Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Газета.Ru вчера в 17:48