Экономика
Российская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Читать в источнике
Оценить402
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Политика
Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
Авто
Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5
Продажи нового премиального внедорожника Hongqi HS7 стартовали в конце июня текущего года.
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный порт
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Хоккей
Нападающий Антон Бурдасов подписал контракт со СКА
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Венгерские власти начали массово изымать паспорт, выданные ранее украинцам, заявил бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Гусев и Куликов забили по голу
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Происшествия
Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве
Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Футбол
«Уфа» призвала Егорова подать в отставку
Александр Егоров является главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в третий раз
Портал Us Weekly выяснил, что Блейк Лайвли в третий раз стала мамой в начале этого лета.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Футбол
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
После 11 туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирный зачет, набрав 25 очков.
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
Единоборства
Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко
Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.