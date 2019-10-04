Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Культура Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос» Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.

Политика Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык «Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Гаджеты Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.

Происшествия Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Происшествия В Казахстане врачи заморозили новорожденного в холодильнике В Казахстане врачи заморозили новорожденного в холодильнике, подумав, что он умер. Трагедия произошла в городе Атырау.

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Общество Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Армия и оружие США испытали новую противокорабельную ракету По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.

Происшествия В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.

Игры NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.

Технологии Смартфоны 800 тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом Разработчик антивирусного программного обеспечения компания Avast сообщила, что выявила банковский ботнет, который заразил свыше 800 тысяч смартфонов россиян на платформе Android.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Футбол Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»! Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.