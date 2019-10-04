Экономика
Российская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
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Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
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Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Космос
Космический стартап Relativity привлек $140 млн на строительство завода по печати ракет на 3D-принтере
Фото: iStock Стартап Relativity Space привлек $140 млн от инвесторов из Кремниевой долины и Голливуда.
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Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
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СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
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По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
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