Экономика
Российская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Читать в источнике
Оценить396
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Известия вчера в 23:49
Единоборства
ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229
Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.
Вести.Ru 00:13
Наука
«Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы»
История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.
N+1 02 октября в 08:37
Происшествия
Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.
Известия вчера в 21:08
Гаджеты
Впервые в России появились смартфоны вьетнамского производителя
В городе R вчера в 07:11
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru вчера в 04:50
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
ТАСС вчера в 14:14
Политика
Трамп назвал призыв расследовать дело Байдена борьбой с коррупцией
Глава США Дональд Трамп сообщил, что его призыв провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена представляет собой практику борьбы с коррупцией.
Парламентская газета вчера в 08:51
Политика
Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Финансы
Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
Коммерсантъ 03 октября в 02:33
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском вчера в 18:40
Армия и оружие
ВСУ обстреляли пригород Макеевки
Солдаты вооруженных формирований Украины сегодня днем открыли огонь по пригороду Макеевки из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
КП - Донецк 03 октября в 09:55
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Здоровье
Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой
Lenta.ru вчера в 06:35
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Происшествия
В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах
Вести.Ru вчера в 16:38
Политика
Порошенко придумал план по улучшению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него имеется "мирный план" по улучшению ситуации в стране.
Газета.Ru вчера в 23:41
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
Некоторые банки в Гонконге приостановили работу после беспорядков
Некоторые банки в Гонконге в субботу закрыли ряд своих отделений на фоне произошедших в городе очередных массовых беспорядков.
ТАСС вчера в 23:07
Армия и оружие
В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы
Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.
КП - Донецк 03 октября в 06:38
Общество
Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж
Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru вчера в 10:09
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Происшествия
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
RT на русском вчера в 15:49
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском вчера в 16:58