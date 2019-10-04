Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСилуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
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