Экономика
REGNUMСилуанов предложил ограничить самозанятых списком профессий
Министр призвал чётко определиться со списком профессий для самозанятых, включив в него, к примеру, водителей и репетиторов. После фиксации такого перечня механизм для самозанятых можно будет распространить на регионы.
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Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.
Газета.Ru 12:40
Кино
Режиссер Стражей галактики защищает Marvel
Кино или не кино В настоящее время Интернет гудит из-за заявления ирландского режиссера Мартина Скорсезе о том, что фильмы Marvel "не являются кино", и теперь режиссер фильма "Стражи Галактики" Джеймс Ганн решил ввязаться в спор.
Srnsk 02:10
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Происшествия
СК начал проверку по факту обвала грунта на стройплощадке в Москве
Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве.
RT на русском 10:49
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Авто
В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль
В Новосибирске начнут разрабатывать летающий автомобиль на базе проектной лаборатории Сибирского научного-исследовательского института авиации (СибНИА) им. Чаплыгина, сообщает РИА «Новости».
Афиша Daily 09:10
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Певица Сиа сообщила о своем заболевании
Газета.Ru 03:06
Игры
В России начал свою работу игровой облачный сервис GeForce NOW
В России запущен облачный игровой стриминговый сервис GeForce NOW от NVIDIA.
МонаВиста вчера в 08:03
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
РИА Новости 04:27
Футбол
Дебютный гол Азара в примере помог «Реалу» обыграть «Гранаду»
«Реал» одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании.
Sportbox.RU 11:57
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Футбол
«Ливерпуль» в компенсированное время матча вырвал победу у «Лестера»
Советский спорт 11:55
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Здоровье
К чему может привести употребление винограда, поведали медики
Медики сообщили, к чему может привести регулярное употребление винограда.
ГлавУфа 10:18
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.
Автоновости дня вчера в 03:25
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47