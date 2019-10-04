Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов предложил ограничить самозанятых списком профессий

Министр призвал чётко определиться со списком профессий для самозанятых, включив в него, к примеру, водителей и репетиторов. После фиксации такого перечня механизм для самозанятых можно будет распространить на регионы.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

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ТАССвчера в 05:32

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Российская газетавчера в 05:33

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомостивчера в 05:53

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русскомвчера в 05:30
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