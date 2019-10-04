Экономика
ВедомостиСилуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
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«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых
Известия04 октября в 12:21
Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых
Ведомостивчера в 15:32
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Авто
Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится
Автоновости дня 04:14
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM вчера в 19:01
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Политика
Киев перенес начало отвода сил в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
РИА Новости 06:05
Здоровье
Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников
При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо 02:59
Технологии
В «Билайне» назвали устаревшей информацию об утечке данных абонентов
В официальном письме "Билайн" сообщает, что база утекла в Сеть еще два года назад, так что вся информация в ней якобы устарела.
РЕН ТВ 02:32
Политика
Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.
Газета.Ru 05:33
Общество
Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород
В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Политика
Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения
Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Телеканал ОТВ 01:02
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»
Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.
ТАСС 04:51
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Политика
В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ
В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).
Взгляд.ру 05:38
Экономика
ЦБ предложили разрешить анонимное пополнение электронных кошельков
Созданная по инициативе ЦБ ассоциация «Финтех» (объединяет основных участников рынка) предложила регулятору отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, пишет РБК со ссылкой на текст предложений.
Право.ру 03:57
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Политика
На Украине возбудили дело по заявлению Саакашвили о его похищении
Прокуратура на Украине открыла дело по заявлению Михаила Саакашвили о его похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через государственную границу в Польшу.
Российская газета 04:41
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00
Происшествия
В Ленобласти восьмиклассник изнасиловал шестилетнюю девочку
Вечерний курьер 04:56
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Армия и оружие
Мимо пассажирского Airbus пролетела ядерная ракета США
Пассажиры и члены экипажа самолета "Мексиканских авиалиний" стали очевидцами проводимых США секретных испытаний своих новых ракет.
В городе R 04:43
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21