Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Власти могут ограничить список профессий для самозанятых.
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Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости04 октября в 05:53

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Коммерсантъ04 октября в 06:41

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК04 октября в 06:01

«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых

Известия04 октября в 12:21

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Российская газета04 октября в 05:33

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском04 октября в 05:30
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

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В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв

Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына

Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru 05:00
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Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко

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RT на русском 05:10
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Вулкан Шивелуч на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности

Вулкану присвоен «красный», самый высокий, уровень авиационной опасности.
REGNUM 02:28
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Гаджеты

Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA

Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra вчера в 09:18
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Реал — Гранада 4:2

Спорт-Экспресс вчера в 11:14
Армия и оружие

Турция начала стягивать войска к границе с Сирией

Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь

Индикатор 03 октября в 16:26
Происшествия

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 04 октября в 12:30
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Политика

Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Общество

Представитель «Мулен Руж» рассказал о русских артистах в кабаре

Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Происшествия

Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье

Lenta.ru вчера в 19:05
Политика

МИД Ирана рассказал о судьбе задержанной журналистки из России

Ранее задержанную в Иране российскую журналисту Юлию Юзик освободят в скором времени.
Русская Планета 04 октября в 12:54
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Экология

Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре

Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости вчера в 05:26
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Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»

Metaratings вчера в 11:05
Игры

В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн

Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.
REGNUM 03 октября в 06:40
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
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Гвардиола поведал о тренерском выборе между молодежью и трофеями

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поведал о тренерском выборе.
Газета.Ru вчера в 22:07
Наука

Сырые овощи могут навредить кишечнику

МедиаПоток 05:31
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
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Назван новый участник «Холостяка»

Lenta.ru вчера в 16:28
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