Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Власти могут ограничить список профессий для самозанятых.
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Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Российская газета04 октября в 05:33

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК04 октября в 06:01

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости04 октября в 05:53

Силуанов предложил составить список профессий для самозанятых

Известия04 октября в 05:43

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Коммерсантъ04 октября в 06:41

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском04 октября в 05:30
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Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

Lenta.ru 01:30
Экономика

Названы сроки начала естественного прироста населения в России

Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Здоровье

Сахалинцам предлагают проверить свои легкие

Больше 1700 сахалинцев прошли обследование лёгких методом низкодозовой томографии. Подозрения на онкологию выявлены у 47 пациентов.
Сахалин.Инфо 02:23
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС 05 октября в 12:57
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

Российская газета 01:40
Происшествия

Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза

В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Футбол

Алексей Миранчук поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку

Спорт-Экспресс 01:13
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Футбол

Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн

Чемпионат 05 октября в 16:00
Общество

Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло

На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

В Ингушетии прибыль получили 81,8 процента предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6 процента предприятий, в Дагестане — 77 процентов.
Lenta.ru 00:11
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

РИА Новости вчера в 19:51
Армия и оружие

Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства

Российская газета 03:06
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о начале этой процедуры в отношении него самого.
РБК 03:24
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе

РИА Новости вчера в 08:22
Экономика

Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов

Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства

Нурмагомедов оценил предстоящий бой Кокляева и Емельяненко

Известия 05 октября в 09:10
Здоровье

В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому

Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.
News.ru 04 октября в 04:27
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Армия и оружие

В США разработали план по «сдерживанию» России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия 04 октября в 21:54
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
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