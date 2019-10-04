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Политика На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.

Футбол Глушаков показал фото из бани и подколол жену Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».

Политика В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера» Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».

Политика МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США Российский МИД назвал «очередной враждебной акцией» допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия»).

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.

Космос Астронавты на МКС вышли в открытый космос Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Политика В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Политика Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи Президент Украины Владимир Зеленский опроверг японскому агентству Киодо информацию, что американский лидер Дональд Трамп выдвигал условия для встречи на высшем уровне и давил на него касательно расследования в отношении сына Джо Байдена.

Происшествия «Билайн» сообщил об утечке данных клиентов ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует инцидент с распространением в интернете базы с данными абонентов фиксированного интернета от 2017 года, значительная часть которой устарела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Футбол Трабукки выложил фото со Слуцким и Гаттузо в Милане Агент Марко Трабукки опубликовал совместное фото с тренером «Витесса» Леонид Слуцкий и бывшим тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых они, в частности, обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии.

Шоу-бизнес Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter 16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала Бочкарёву наркоманкой Телеведущая Дана Борисова, комментируя задержание с кокаином Натальи Бочкарёвой, назвала звезду сериала «Счастливы вместе» наркоманкой.

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Недвижимость Платить ипотеку в России могут лишь 35% семей По расчетам экономистов, только 35% семей в России могут позволить себе ипотеку при покупке квартир.

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Происшествия Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.