Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Власти могут ограничить список профессий для самозанятых.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

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Российская газета04 октября в 05:33

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС04 октября в 05:32

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости04 октября в 05:53
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